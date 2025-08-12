Segurança

Em Planalto
Notícia

Ministério Público denuncia mãe suspeita de ter jogado filho de um ano em açude no norte do RS

MP atribui a ela o crime de tentativa de homicídio qualificado. Suspeita está presa preventivamente, e o bebê foi acolhido por uma tia-avó

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS