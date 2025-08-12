Ministério Público denuncia mãe suspeita de ter jogado filho de um ano em açude no norte do RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou por tentativa de homicídio qualificado uma mulher de 27 anos suspeita de arremessar o próprio filho em um açude em Planalto, no norte do Estado. O caso foi remetido à Justiça nesta terça-feira (12).

O crime aconteceu em 2 de agosto, na Aldeia de Pinhalzinho. Na denúncia, a promotora de Justiça Débora Lopes de Morais afirma que a gravidade do caso viola os direitos mais básicos de qualquer criança que são o de viver com dignidade e proteção. A acusação também pede aumento da pena pelo fato da vítima ser filho da denunciada.

O MPRS também pede que a Justiça fixe um valor mínimo de indenização pelos danos morais sofridos pela criança e a decretação da incapacidade da suspeita para exercer o poder familiar.

A mulher está presa preventivamente e o bebê de um ano foi acolhido por uma tia-avó.

O crime