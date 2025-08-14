Segurança

Feminicídio
Notícia

Ministério Público denuncia enteado suspeito de matar madrasta a golpes de facão no norte do RS

Caso aconteceu em 16 de julho na residência da vítima, em Vila Maria. Motivação do crime teria sido desavenças familiares

Zero Hora

