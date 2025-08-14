Ministério Público denuncia enteado suspeito de matar madrasta a golpes de facão no norte do RS

Tatiane dos Santos Gomes foi morta em casa, com golpes de facão, em 16 de julho. Guilherme de Abreu / Rádio Vang FM

O jovem Gabriel Dias Alves, 20 anos, suspeito de matar a madrasta em Vila Maria, no norte do Estado, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por feminicídio duplamente majorado. O crime aconteceu em 16 de julho na casa da vítima, identificada como Tatiane dos Santos Gomes, 45 anos. Ela foi morta a golpes de facão.

De acordo com o promotor de Justiça que realizou a denúncia, Bruno Bonamente, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida e atacada pelas costas. Ele detalhou ainda que a agressão foi praticada de forma cruel, em razão dos golpes sequenciais que a vítima recebeu na região posterior do pescoço.

O enteado já havia sido indiciado em 1º de agosto pela polícia. Segundo Norberto Rodrigues, delegado responsável pelo caso, a motivação do crime foi uma desavença familiar.

— Ele queria que o pai voltasse a se relacionar com a mãe, então entendemos que tinha uma desavença, uma briga entre eles (madrasta e enteado) — explicou.

Paralelamente à ação penal, o Judiciário instaurou, em 22 de julho, um incidente de insanidade mental para avaliar a imputabilidade do suspeito, que alega ter doença mental. A análise será feita por meio de exames médicos e a tramitação do processo ficará suspensa até a conclusão desta avaliação.