Justiça determina internação de adolescente que atacou escola em Estação

Ataque à escola municipal de Estação aconteceu na manhã do dia 8 de julho. Jefferson Botega / Agencia RBS

O adolescente de 16 anos que invadiu uma escola em Estação, no norte do Estado, e atacou alunos e uma professora com uma faca permanecerá internado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) por até três anos. O ataque aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, em 8 de julho. No ataque, um estudante foi morto e três pessoas ficaram feridas — duas crianças e uma professora.

A decisão pela internação é da juíza Dolores Kramer, titular da 2ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas O adolescente também passará por tratamento psicológico e psiquiátrico.

Leia Mais Uma cidade incrédula: a rotina em Estação um dia após tragédia em escola

Segundo a magistrada, o agressor "era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do ato e inteiramente capaz de se determinar de acordo com tal entendimento, uma vez que foi verificado de forma cristalina que houve premeditação, planejamento e orquestração do massacre escolar".

A juíza determinou ainda que o adolescente não poderá realizar atividades externas e que a medida socioeducativa será reavaliada a cada seis meses, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O ataque

Na manhã de 8 de julho, uma terça-feira, o agressor pediu para entrar na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, para deixar um currículo. Após isso, ele teria agredido com uma faca três crianças e uma professora.

Vitor André Kungel Gambirazi, de nove anos, morreu no ataque. Ele estudava no terceiro ano do ensino fundamental e foi atingido com cortes na região do tórax.

Depois do ataque, houve tumulto em frente à escola. O agressor foi imobilizado e apreendido em seguida.

Segundo o prefeito Geverson Zimmermann, o adolescente era conhecido no município, estava em tratamento psiquiátrico e teria estudado na escola quando criança.