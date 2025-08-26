Segurança

No Gauchão 
Notícia

Justiça decreta prisão de homem que esfaqueou torcedor durante jogo de futsal em Sarandi

Denúncia aponta desavença política como motivo do ataque. Suspeito está foragido

Tatiana Tramontina

Repórter

