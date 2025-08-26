Justiça decreta prisão de homem que esfaqueou torcedor durante jogo de futsal em Sarandi

Caso aconteceu em 8 de junho em Sarandi. Reprodução, Rádio Sarandi

A Justiça decretou a prisão preventiva de um homem denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por tentativa de homicídio em Sarandi, no norte do Estado. A decisão é de 21 de agosto, mas o homem segue foragido.

O crime aconteceu em junho deste ano, durante uma partida do Gauchão Série C de Futsal, no ginásio Pedro de Marco, quando o suspeito desferiu duas facadas em um torcedor que estava nas arquibancadas. A situação ocorreu quando restavam um minuto e seis segundos para o fim da partida.

MP denúncia tentativa de homicídio qualificado

A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Nicoli Almeida Manfrin em 14 de agosto. O acusado responde por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e uso de recurso que impediu a defesa da vítima, e também por promover tumulto e violência em evento esportivo, conforme a Lei Geral do Esporte.

Segundo a investigação, concluída pela polícia no final de julho, a motivação do crime foi uma desavença política ligada às eleições municipais de 2024. Conforme a investigação, tanto o suspeito quanto o homem que foi esfaqueado têm antecedentes criminais.