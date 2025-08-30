Jovem é preso suspeito de tentar matar o pai com uma garrafa quebrada em Ametista do Sul

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (30), em Ametista do Sul, no norte do Estado, por tentativa de homicídio qualificado contra o próprio pai, de 50 anos.
O suspeito foi localizado pela Brigada Militar em um garimpo do município. O crime aconteceu nesta manhã, na casa da vítima.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi atacado no pescoço com uma garrafa quebrada e foi socorrido com ferimentos graves.
A agressão, segundo a própria vítima informou à polícia, teria acontecido em função de uma disputa sobre um imóvel da família.
O suspeito, que possui antecedentes criminais, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.