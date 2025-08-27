Ijuí registra dois homicídios em menos de três horas

Primeira morte foi no bairro Osvaldo Aranha. Abel Oliveira / Ijuí News

Dois homicídios foram registrados em Ijuí, no noroeste do Estado, entre a noite de terça-feira (26) e a madrugada desta quarta (27).

O primeiro caso ocorreu por volta de 23h15min, quando um homem de 35 anos foi morto a tiros no bairro Osvaldo Aranha. Ele foi identificado pela polícia como Jeferson dos Santos.

Menos de três horas depois, por volta de 1h40min, um segundo homicídio foi registrado no centro da cidade. Um jovem de 20 anos também foi morto por disparos de arma de fogo. Ele foi identificado como Allan Cabral da Silva.

Segundo a Polícia Civil, não há indícios de relação entre os crimes. Até o momento, um suspeito do segundo homicídio foi identificado, mas ninguém foi preso.