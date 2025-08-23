Segurança

Norte do RS
Notícia

Idoso é preso por suspeita de praticar série de estupros contra crianças em Quatro Irmãos

Vítimas têm procurado a Polícia Civil desde o ano passado para relatar os abusos.  Todas são crianças, incluindo familiares e vizinhas do suspeito

Eduarda Costa

Repórter

