Idoso é preso por suspeita de praticar série de estupros contra crianças em Quatro Irmãos

Um homem de 61 anos foi preso por suspeita de praticar uma série de estupros contra crianças no norte do Estado. Ele é investigado por pelo menos quatro estupros de vulneráveis. A prisão aconteceu na sexta-feira (22), em Quatro Irmãos, cidade em que o idoso mora.
Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, as vítimas têm procurado a polícia desde o ano passado para relatar os abusos. Todas são crianças, incluindo familiares e vizinhas do agressor. Apesar do conhecimento recente dos fatos, alguns dos crimes teriam ocorrido ainda no ano de 2006.
A prisão preventiva foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Erechim, em razão da periculosidade. O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.