Idosa de 85 anos é encontrada morta em açude em Frederico Westphalen

Uma idosa foi encontrada morta na segunda-feira (25) em um açude na localidade de Vila Carmo, interior de Frederico Westphalen, no norte do Estado.
A vítima de 85 anos foi identificada como Hanhela Ulbrik Kaminski. A família deu falta da mulher durante a manhã, quando passaram a procurá-la nos arredores.
Os familiares encontraram o corpo da idosa no açude que fica na propriedade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do corpo e a Polícia Civil esteve no local para registro de ocorrência.
Conforme os bombeiros, a suspeita é que a mulher tenha se afogado, mas o corpo vai passar por necropsia para determinar a causa da morte.