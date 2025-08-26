Idosa de 85 anos é encontrada morta em açude em Frederico Westphalen

Bombeiros foram chamados para tirar o corpo do açude. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma idosa foi encontrada morta na segunda-feira (25) em um açude na localidade de Vila Carmo, interior de Frederico Westphalen, no norte do Estado.

A vítima de 85 anos foi identificada como Hanhela Ulbrik Kaminski. A família deu falta da mulher durante a manhã, quando passaram a procurá-la nos arredores.

Os familiares encontraram o corpo da idosa no açude que fica na propriedade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do corpo e a Polícia Civil esteve no local para registro de ocorrência.

