Homem preso por decepar patas de cadela em Caseiros vira réu na Justiça

Anja ficou vai depender de próteses para se locomover Luiz Calderan / Agência RBS

Um homem de 63 anos preso por decepar as duas patas dianteiras da própria cadela em Caseiros, na região norte do Rio Grande do Sul, virou réu na Justiça. Ele vai responder a processo judicial por maus-tratos.

O crime foi cometido no dia 19 de julho. O momento da agressão foi gravado em vídeo por protetores de animais.

Eles acionaram a Brigada Militar (BM). Os agentes encontram a cadela caída no pátio da casa, gemendo de dor e sem as duas patas dianteiras.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e, depois, para o Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, onde permanece desde o dia 20 de julho.

A decisão por tornar o homem réu foi tomada pelo juiz Gerson Lira, da 3ª Vara Judicial de Lagoa Vermelha, que considerou haver "provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para o prosseguimento da ação penal".