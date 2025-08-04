Homem morre três dias após ataque a tiros em casa noturna no noroeste do Estado

A Polícia Civil trata o caso como homicídio e investiga a motivação do crime. brigada militar/grupo rbs

Um homem de 36 anos morreu, nesta segunda-feira (4), após ser baleado em ataque a tiros na Estrada Velha, interior de Cerro Largo, no noroeste do Estado. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (1º), por volta das 21h, no Bar da Pedreira. A Polícia Civil trata o caso como homicídio e investiga a motivação do crime.

Segundo o delegado regional Charles Dias do Nascimento um homem encapuzado entrou no local e efetuou cerca de cinco disparos (veja vídeo abaixo).

Dois clientes foram atingidos: o homem, que foi atingido no tórax e morreu três dias depois, e uma mulher de 48 anos, que levou um tiro de raspão na perna e não corre risco de morte.

Após os disparos, o atirador fugiu. Brigada Militar, Polícia Civil e a perícia foram acionadas. Ninguém foi preso até o momento.

Vídeo mostra ação de suspeitos

Imagens de câmera de segurança registraram a ação. Um carro chega ao local e estaciona às 20h52min. Cerca de um minuto depois, um homem encapuzado abre a porta do passageiro, acende algo que parece com um cigarro e fica parado por cerca de 20 segundos ao lado do veículo, com a porta aberta.

Em seguida, ele some do quadro da câmera e, menos de 30 segundos depois, ouve-se sons que se assemelham a disparos de arma de fogo. Foram ao menos cinco tiros em menos de três segundos. Logo depois, o suspeito reaparece na imagem entrando rapidamente no carro, que parte imediatamente.

Mesmo com o tempo que os criminosos aparecem parados, toda a ação, desde a chegada até a fuga, durou menos de dois minutos.

Investigação

A principal linha de investigação, de acordo com o delegado, é de que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas.

Informações preliminares obtidas pela Brigada Militar de Campina das Missões, cidade vizinha, indicam que uma facção criminosa atuante em Cerro Largo teria realizado o ataque como retaliação ao não pagamento de uma suposta propina pela casa noturna.

Ainda conforme a BM, o crime teria sido cometido por integrantes da organização que chegaram ao local em um Ford Escort.

Questionado pela reportagem sobre essa versão, o delegado respondeu que não há relatos formais que sustentem essa hipótese até o momento, apenas "conversas informais".

*Produção: Camila Mendes



