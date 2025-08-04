Segurança

Em investigação
Notícia

Homem morre três dias após ataque a tiros em casa noturna no noroeste do Estado

Vídeo mostra chegada, ação e fuga após sequência de cinco disparos em um bar em Cerro Largo. Polícia trata o caso como homicídio

Zero Hora

