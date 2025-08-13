Homem morre em Carazinho ao ser atingido com banco de madeira na cabeça pela ex-namorada 

Briga aconteceu na casa da mulher. Jean Pimentel / Grupo RBS

Em Carazinho, no norte do Estado, um homem morreu após ser golpeado na cabeça com um banco de madeira, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, o ataque partiu da ex-namorada dele.

O homem teria invadido a residência da mulher, no bairro Princesa, onde ela estava acompanhada de um outro ex-companheiro. O invasor atacou e os três passaram a trocar agressões.

Conforme o delegado José Bastos, a mulher utilizou o banco para se defender e tentar parar a briga. Ela então atingiu o ex-namorado na cabeça.

O homem foi identificado como Nelson Aguinaldo Varoni, de 46 anos, que morreu no local. Já a mulher e o outro ex-companheiro que estava na casa tiveram ferimentos leves.