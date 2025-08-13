Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem morre em Carazinho ao ser atingido com banco de madeira na cabeça pela ex-namorada 

Ele invadiu a casa da mulher, que estava com outro homem. Para se defender, ela golpeou com o objeto

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS