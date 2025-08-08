Homem encontrado morto em rio no interior de Passo Fundo é identificado

Cadáver apresentava sinais de golpes de faca. Brigada Militar / Divulgação

A Polícia Civil confirmou a identidade do homem encontrado morto no dia 29 de julho em um rio no distrito de São Roque, no interior de Passo Fundo.

A vítima foi identificada como Josué dos Santos Alves, de 36 anos, morador do bairro Bom Jesus. Conforme a polícia, o homem estava foragido do sistema prisional, vivia em situação de rua e era usuário de drogas.

A família havia reconhecido o corpo, porém em decorrência do avançado estado de decomposição, o DNA do homem foi confrontado com o dos familiares pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Natural de Passo Fundo, Josué foi localizado depois de um morador da região buscar lenha próximo ao Rio Lambedor. Ele estaria acompanhado de cães que farejaram o cadáver.