Homem encontrado morto em rio no interior de Passo Fundo é identificado

A Polícia Civil confirmou a identidade do homem encontrado morto no dia 29 de julho em um rio no distrito de São Roque, no interior de Passo Fundo.
A vítima foi identificada como Josué dos Santos Alves, de 36 anos, morador do bairro Bom Jesus. Conforme a polícia, o homem estava foragido do sistema prisional, vivia em situação de rua e era usuário de drogas.
A família havia reconhecido o corpo, porém em decorrência do avançado estado de decomposição, o DNA do homem foi confrontado com o dos familiares pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).
Natural de Passo Fundo, Josué foi localizado depois de um morador da região buscar lenha próximo ao Rio Lambedor. Ele estaria acompanhado de cães que farejaram o cadáver.
Conforme a delegada Daniela Minetto, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o cadáver apresentava sinais de golpes de faca e estava envolto em lençol, cobertor e cordas.