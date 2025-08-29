Homem é preso por tentativa de feminicídio contra a companheira em Passo Fundo

Agressor foi preso com a faca usada no crime. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso nesta sexta-feira (29), após atacar a companheira de 41 anos com golpes de faca em Passo Fundo. A agressão aconteceu na residência do casal, no bairro São Luiz Gonzaga.

A Brigada Militar foi acionada por uma vizinha para atender à ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no endereço, a equipe encontrou a vítima com ferimentos na região do pescoço, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os policiais fizeram o levantamento do local do crime e depois foram até o Hospital de Clínicas para tomar o depoimento da mulher. A vítima não possuía medida protetiva contra o agressor.

O autor fugiu logo após o ataque, mas depois de buscas, foi encontrado ainda com a faca usada na tentativa de feminicídio.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O autor foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher