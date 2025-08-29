Homem é preso por tentativa de feminicídio contra a companheira em Passo Fundo

Um homem de 39 anos foi preso nesta sexta-feira (29), após atacar a companheira de 41 anos com golpes de faca em Passo Fundo. A agressão aconteceu na residência do casal, no bairro São Luiz Gonzaga.
A Brigada Militar foi acionada por uma vizinha para atender à ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no endereço, a equipe encontrou a vítima com ferimentos na região do pescoço, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Os policiais fizeram o levantamento do local do crime e depois foram até o Hospital de Clínicas para tomar o depoimento da mulher. A vítima não possuía medida protetiva contra o agressor.
O autor fugiu logo após o ataque, mas depois de buscas, foi encontrado ainda com a faca usada na tentativa de feminicídio.
O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O autor foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça.
Como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.
Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556
- Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).
Centros de Referência de Atendimento à Mulher
- Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.