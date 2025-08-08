Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Barão de Cotegipe

Investigado estaria usando um filho menor de idade para os furtos. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (7) por cometer violência doméstica contra a companheira na zona rural de Barão de Cotegipe, município de 7 mil habitantes do norte gaúcho.

Conforme a Polícia Civil, a prisão aconteceu depois que a equipe cumpriu uma ordem judicial de mandado de busca e apreensão na propriedade do suspeito. Ele era investigado por furtar equipamentos de máquinas da prefeitura da Barão de Cotegipe e dispositivos de iluminação de uma empresa local.

Leia Mais Adolescente segue internado e Justiça avalia futuro do agressor um mês após ataque a escola de Estação

Ao chegar na casa dele, alvo das buscas, os policiais foram recebidos pela companheira do investigado, de 47 anos. Ela relatou que o homem a impedia de sair da própria casa e a abusava física e psicologicamente ao longo dos últimos anos.

As lesões no corpo da vítima não deixaram dúvidas das agressões, disse a Polícia Civil. Dessa forma, o homem foi localizado em um galpão da propriedade e recebeu voz de prisão em flagrante.

Na casa, os policiais encontraram os itens dos furtos investigados, assim como baterias automotivas, caixa de ferramentas, refletores e uma motosserra. Segundo a Delegacia de Polícia de Barão de Cotegipe, o investigado estaria usando um filho menor de idade para os furtos.

Leia Mais UPA de Carazinho é alvo de operação nacional contra desvio bilionário na saúde

O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam a fim que demonstrar a possível corrupção de menores e o cárcere privado associado à violência doméstica.