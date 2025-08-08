Segurança

Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Barão de Cotegipe

Polícia Civil encontrou vítima durante busca para verificar casos de furto na propriedade rural. Mulher relatou que estava impossibilitada de sair da própria casa e anos de abuso físico e psicológico

GZH Passo Fundo

