Homem é preso com 54 quilos de cocaína e crack na BR-158, em Cruz Alta

Droga estava escondida em compartimentos do carro. PRF / Divulgação

Um homem de 42 anos foi preso na noite de sexta-feira (22) em Cruz Alta, no noroeste do RS, transportando 54 quilos de droga. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-158.

De acordo com a PRF, o motorista conduzia uma SUV Touareg, emplacada em Santa Maria, quando foi parado na rodovia. Durante a fiscalização, os policiais encontraram em compartimentos ocultos mais de 22 quilos de cocaína e cerca de 32 quilos de crack.

Para retirar a droga escondida dentro do veículo, foi necessário auxílio do Corpo de Bombeiros. Aos policiais, o motorista informou que os entorpecentes tinham como destino a cidade de Santa Maria, na Região Central.