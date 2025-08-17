Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Homem é preso após perseguição e troca de tiros com a polícia em Ijuí

Ação aconteceu na madrugada deste domingo (17). Grupo é suspeito de praticar furtos e roubos em propriedades rurais

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS