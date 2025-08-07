Homem é preso após jogar combustível e tentar atear fogo em mulher em Ijuí

Homem usava tornozeleira eletrônica. Google Street View / Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio nesta quinta-feira (7) em Ijuí, no noroeste gaúcho. O caso foi por volta das 12h, no bairro Lambari.

Conforme o comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar de Ijuí, Itamar Ferreira Valter, o homem atingiu a mulher de 46 anos com o combustível e tentou atear fogo em seu corpo.

Ela conseguiu fugir e pediu ajuda a vizinhos, que acionaram a Brigada Militar. Ao chegar ao local, os policiais identificaram e prenderam o agressor.

Conforme a Brigada Militar, o homem usava tornozeleira eletrônica e tinha boletins de ocorrência e medidas protetivas de outras sete mulheres em Ijuí, Santo Ângelo e Ajuricaba. Essa vítima em questão não tinha medida protetiva contra ele.

— (Ele agia) sempre da mesma forma, com ameaça, injúria e vias de fato — disse o delegado Ricardo Miron.

A mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não corre risco de morrer.