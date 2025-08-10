Homem é morto a tiros em bar de Erechim

Por volta das 22h30min deste sábado (9), um homem foi morto a tiros dentro de um bar em Erechim, no norte do RS. Ele foi identificado como Edimar Dapper e era o proprietário do estabelecimento.

O caso aconteceu na região do bairro Presidente Vargas. De acordo com a Brigada Militar, o suspeito do crime entrou no bar com um celular em mãos, filmando o local.

Quando o proprietário questionou sobre a ação, o homem iniciou os disparos contra a vítima. Dapper morreu no local.

Durante o ataque, um familiar da vítima também foi atingido pelos disparos. Ele foi levado ao hospital para atendimento médico, mas não corre risco de morrer.