Grupo suspeito de roubar os Correios é alvo de busca e apreensão em Passo Fundo

Buscas aconteceram na manhã desta terça. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, no norte do Estado, relacionados a grupo suspeito de roubar os Correios. A investigação faz parte da Operação Rastreio e aconteceu na manhã desta terça-feira (19).



Conforme a Polícia Federal, o inquérito policial teve início depois do roubo de um veículo dos Correios contendo diversas mercadorias e encomendas. O crime teria sido cometido em Passo Fundo no último dia 6, por dois homens.

A investigação apurou que um dia antes havia ocorrido tentativa de roubo similar, mas o motorista dos Correios conseguiu fugir, sem deixar que os criminosos levassem o veículo e a mercadoria.

Ainda segundo a PF, os possíveis autores estão foragidos e têm passagens pela polícia com envolvimento em crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, resistência, desobediência, roubo a veículo, roubo a residência com lesões, ameaça e lesão corporal.

Um dos envolvidos encontrava-se em prisão domiciliar, cumprindo pena em regime aberto, por envolvimento no crime de porte ilegal de arma de fogo. Outro foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta terça suspeito de manter mulher em cárcere privado.