Forças de segurança de Passo Fundo e região já receberam R$ 4,8 milhões em investimentos via Piseg

Política já viabilizou a compra de 2,2 mil armas, 676 viaturas e mais de 1,7 mil itens de proteção aos policiais. Duda Fortes / Agencia RBS

As forças de segurança de Passo Fundo e região já receberam cerca de R$ 4,8 milhões em investimentos através do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). Os recursos possibilitaram a compra de armas, viaturas, equipamentos e ações de prevenção à violência.

O programa do governo estadual foi criado em 2018, a partir de articulação entre o Instituto Cultural Floresta (ICF) e o governo do Estado, e permite que as empresas destinem até 5% do que pagariam de ICMS para o aparelhamento da segurança pública. Na prática, em vez de o imposto passar pelo caixa do governo e depois ser redistribuído, vai direto para o aparelhamento das forças estaduais.

Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), obtidos por GZH Passo Fundo via Lei de Acesso à Informação (LAI), o programa arrecadou R$ 239 milhões desde 2019, quando a iniciativa passou a valer. Desses, R$ 218 milhões foram provenientes do ICMS e R$ 21 milhões do Fundo de Fomento. Mais de 250 municípios já foram beneficiados.

Ao todo, a política viabilizou a compra de:

2,2 mil armas

676 viaturas

mais de 1,7 mil itens de proteção aos policiais.

Além desses, outros equipamentos também foram adquiridos e entregues, como drones e aparelhos voltados à área de informática e comunicação.

O valor arrecadado tem aumentado ano após ano (confira no fim do texto). Em 2023, foram R$ 50,4 milhões investidos para a compra de armas, viaturas, equipamentos e ações de prevenção à violência no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, o montante cresceu cerca de 29%, chegando a R$ 64,9 milhões.

O maior valor individual já destinado ao programa foi de R$ 1.327.372,91. A identidade da empresa responsável pelo aporte não foi divulgada pela SSP, em respeito às diretrizes relacionadas à publicidade e à confidencialidade.

Engajamento local

Corpo de Bombeiros do município recebeu uma Hilux zero quilômetro em 2024 através do Piseg. Corpo de Bombeiros de Passo Fundo / Divulgação

Das mais de 1 mil empresas participantes em todo o Rio Grande do Sul, cerca de 30 estão localizadas em Passo Fundo e região. Juntas, já incrementaram o aparelhamento das forças de segurança locais, como a viatura destinada ao Corpo de Bombeiros de Passo Fundo em abril de 2024, por exemplo.

Entre elas está a rede varejista Comercial Zaffari e Stok Center, que aderiu ao programa em 2024 e, desde então, aportou R$ 5,8 milhões ao Piseg. Só neste ano, a empresa doou sete viaturas operacionais 4x4 para diferentes municípios gaúchos. Entre eles estão Torres, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, São Leopoldo, Canoas, Viamão, Lajeado, Santa Maria, Erechim, Pelotas, Sarandi e Imbé.

A rede projeta novas doações nos próximos meses, com a entrega de outros veículos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o que deverá representar mais R$ 2,3 milhões em investimentos para a segurança pública do Estado.

— Participar do Piseg é uma forma de mobilizar outras empresas a também fazerem doações. Essas atualizações permitem às forças de segurança trabalharem de forma mais rápida e eficaz toda a necessidade da comunidade — disse Eron Moraes, gerente de marketing da Comercial Zaffari.

Valores arrecadados anualmente pelo Piseg