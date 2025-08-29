Forças de segurança de Passo Fundo e região já receberam R$ 4,8 milhões em investimentos via Piseg

As forças de segurança de Passo Fundo e região já receberam cerca de R$ 4,8 milhões em investimentos através do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). Os recursos possibilitaram a compra de armas, viaturas, equipamentos e ações de prevenção à violência.
O programa do governo estadual foi criado em 2018, a partir de articulação entre o Instituto Cultural Floresta (ICF) e o governo do Estado, e permite que as empresas destinem até 5% do que pagariam de ICMS para o aparelhamento da segurança pública. Na prática, em vez de o imposto passar pelo caixa do governo e depois ser redistribuído, vai direto para o aparelhamento das forças estaduais.
Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), obtidos por GZH Passo Fundo via Lei de Acesso à Informação (LAI), o programa arrecadou R$ 239 milhões desde 2019, quando a iniciativa passou a valer. Desses, R$ 218 milhões foram provenientes do ICMS e R$ 21 milhões do Fundo de Fomento. Mais de 250 municípios já foram beneficiados.
Ao todo, a política viabilizou a compra de:
- 2,2 mil armas
- 676 viaturas
- mais de 1,7 mil itens de proteção aos policiais.
Além desses, outros equipamentos também foram adquiridos e entregues, como drones e aparelhos voltados à área de informática e comunicação.
O valor arrecadado tem aumentado ano após ano (confira no fim do texto). Em 2023, foram R$ 50,4 milhões investidos para a compra de armas, viaturas, equipamentos e ações de prevenção à violência no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, o montante cresceu cerca de 29%, chegando a R$ 64,9 milhões.
O maior valor individual já destinado ao programa foi de R$ 1.327.372,91. A identidade da empresa responsável pelo aporte não foi divulgada pela SSP, em respeito às diretrizes relacionadas à publicidade e à confidencialidade.
Engajamento local
Das mais de 1 mil empresas participantes em todo o Rio Grande do Sul, cerca de 30 estão localizadas em Passo Fundo e região. Juntas, já incrementaram o aparelhamento das forças de segurança locais, como a viatura destinada ao Corpo de Bombeiros de Passo Fundo em abril de 2024, por exemplo.
Entre elas está a rede varejista Comercial Zaffari e Stok Center, que aderiu ao programa em 2024 e, desde então, aportou R$ 5,8 milhões ao Piseg. Só neste ano, a empresa doou sete viaturas operacionais 4x4 para diferentes municípios gaúchos. Entre eles estão Torres, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, São Leopoldo, Canoas, Viamão, Lajeado, Santa Maria, Erechim, Pelotas, Sarandi e Imbé.
A rede projeta novas doações nos próximos meses, com a entrega de outros veículos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o que deverá representar mais R$ 2,3 milhões em investimentos para a segurança pública do Estado.
— Participar do Piseg é uma forma de mobilizar outras empresas a também fazerem doações. Essas atualizações permitem às forças de segurança trabalharem de forma mais rápida e eficaz toda a necessidade da comunidade — disse Eron Moraes, gerente de marketing da Comercial Zaffari.
Valores arrecadados anualmente pelo Piseg
- 2019: R$ 833.592,96
- 2020: R$ 22.420.639,37
- 2021: R$ 28.969.382,48
- 2022: R$ 36.931.703,79
- 2023: R$ 50.491.535,24
- 2024: R$ 64.942.965,48.