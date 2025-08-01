Força-tarefa resgata jovens que se perderam em mata dentro da Terra Indígena do Guarita 

Operação contou com três órgãos de segurança e membros da comunidade indígena do Guarita. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma força-tarefa envolvendo voluntários e o Corpo de Bombeiros resgatou quatro jovens que se perderam em mata dentro da Terra Indígena do Guarita, em Redentora, no noroeste gaúcho. A operação foi na noite de quinta-feira (31).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o grupo saiu para uma caminhada às 16h, na Linha Mó. Por volta das 18h, enviaram um áudio a familiares informando que haviam se perdido na mata.

A busca pelos jovens, que têm 18 e 19 anos e são moradores do local, foi realizada pelo Corpo de Bombeiros de Três Passos, Brigada Militar, Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e membros da comunidade indígena do Guarita.

As equipes procuraram os jovens em um raio de 20 quilômetros do ponto de partida do grupo. Depois de horas de buscas, a força-tarefa encontrou os jovens por volta da meia-noite.

Eles estavam a cerca de 500 metros dentro da mata densa, em área de difícil acesso. Apesar do susto, estavam bem e foram levados de volta para suas casas.