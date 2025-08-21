Empresa doa fuzis à Polícia Civil de Passo Fundo em reconhecimento a investigação de estelionato 

Na tarde desta quinta-feira (21), a 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo, no norte do Estado, recebeu a doação de seis fuzis. O armamento foi adquirido por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública a partir de uma contribuição feita por uma empresa de produtos agrícolas de Porto Alegre.

A iniciativa aconteceu em reconhecimento ao trabalho da Polícia Civil na investigação de um esquema de estelionato o qual a empresa foi vítima em julho de 2024.

À época, a operação, coordenada pela delegada Carolina Goulart com apoio do delegado Venícios Demartini, resultou na recuperação de máquinas agrícolas avaliadas em cerca de R$ 30 milhões — pertencentes a diferentes empreendimentos atingidos pelo crime.

Leia Mais Acidente entre três veículos causa bloqueio parcial na BR-285 em Caseiros

— Essa doação, em reconhecimento aos trabalhos da Polícia Civil, servirá para reforçar o poder de fogo da 6ª Região Policial. A investigação está em fase conclusão e conseguimos recuperar o produto do crime — disse a delegada.

A entrega foi realizada por uma representante da empresa à delegada Carolina. Segundo Lidiane Antonow, diretora de marketing e pós-venda do Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin, a contribuição reflete a importância de apoiar instituições que fortalecem a segurança.