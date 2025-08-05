Corpo de homem encontrado em rio apresentava sinais de golpes de faca e estava envolto em cobertas, lençol e cordas

Cadáver foi localizado em 29 de julho, em São Roque. Brigada Militar / Divulgação

A Polícia Civil segue investigando o caso de um homem encontrado morto em um rio no distrito de São Roque, no interior de Passo Fundo. A suspeita é de que tenha sido um homicídio.

O corpo foi localizado em 29 de julho, após um morador da região buscar lenha próximo ao Rio Lambedor. Ele estaria acompanhado de cães que farejaram o cadáver.

Em decorrência do avançado estado de decomposição, a vítima ainda não foi identificada. No entanto, a família reconheceu o corpo. Apesar disso, o DNA do homem será confrontado com o dos familiares pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Conforme a delegada Daniela Minetto, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o cadáver apresentava sinais de golpes de faca e estava envolto em lençol, cobertor e cordas.