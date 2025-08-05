Segurança

Interior de Passo Fundo
Notícia

Corpo de homem encontrado em rio apresentava sinais de golpes de faca e estava envolto em cobertas, lençol e cordas

Corpo foi localizado boiando no distrito São Roque; vítima ainda não foi identificada, mas a família reconheceu o corpo

Rebecca Mistura

Repórter

