Segurança

Segurança pública
Notícia

Cerimônia em Passo Fundo dá posse ao novo comandante do CRPO Planalto 

Tenente-coronel Rogério Navarro sucede o tenente-coronel Marco Morais, que se despediu da corporação e entrou para a reserva após 35 anos

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS