Cerimônia em Passo Fundo dá posse ao novo comandante do CRPO Planalto 

Foi realizada na tarde desta sexta-feira (29), em Passo Fundo, a cerimônia de posse do novo comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) do Planalto, que abrange 65 municípios do norte do Estado.

Após 20 meses à frente da unidade, o tenente-coronel Marco Morais deixou o cargo e seguiu para a reserva da Brigada Militar. Quem assumiu a função foi o tenente-coronel Rogério Navarro, que esteve por cerca de 16 anos no comando do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChoq).

Morais encerra uma trajetória de 35 anos de carreira na Brigada Militar, marcada por passagens em diferentes localidades, inclusive em Porto Alegre, no Quartel-General. Ele também atuou em duas operações internacionais da Organizações das Nações Unidas (ONU) no Caribe e na África, comandou diversas unidades em Passo Fundo e esteve à frente do Colégio Tiradentes por três anos.

— Eu vejo que foram 35 anos produtivos. É um ciclo que se encerra para que os novos possam ter a oportunidade de ascender ao último posto da carreira. Agora é uma nova fase com a família. Agradeço a Deus por encerrar com saúde e poder seguir — declarou Morais.

"Grande desafio"

O novo comandante do CRPO Planalto destacou os desafios de coordenar a segurança em 65 municípios, divididos entre o 3º RPMon, em Passo Fundo, responsável por 30 cidades, e o 38º BPM, em Carazinho, que cobre outras 35.

— Estamos assumindo esse grande desafio, que é mantermos o controle, principalmente na questão preventiva dos crimes violentos e letais intencionais, que é a política da nossa Secretaria de Segurança Pública. O Estado ocupa hoje a terceira posição no país em tranquilidade e controle criminal, resultado do trabalho da Brigada Militar e da integração com as demais forças de segurança — ressaltou o tenente-coronel Rogério Navarro.

Entre as prioridades, destacou ações de prevenção, como operações de abordagem e o reforço das atividades de unidades especializadas, a exemplo do Batalhão de Choque, do qual é oriundo.

— O que nós mais queremos na atuação da Brigada Militar é a prevenção. Seguiremos como força da comunidade, que é o nosso compromisso — afirmou.