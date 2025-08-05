Segurança

Norte do RS
Notícia

Caso de homem trans morto com 40 facadas pelo irmão é denunciado como feminicídio pelo Ministério Público; entenda

Promotor destaca que escolha não busca desrespeitar a identidade da vítima como homem trans, mas sim garantir a maior proteção legal possível

Zero Hora

