Casal é preso por suspeita de manter mulher em cárcere privado em Passo Fundo

A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam preventivamente na manhã desta terça-feira (19) um casal suspeito de manter uma mulher em cárcere privado em Passo Fundo, no norte do Estado.
Os suspeitos são um homem de 24 e uma mulher de 32 anos. Eles foram encaminhados ao Presídio Regional de Passo Fundo. Além das duas prisões, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, conforme a Polícia Civil.
A vítima, de 34 anos, foi resgatada em 14 de julho em um imóvel na Rua Ângelo Preto, próximo à rodoviária do município. A Brigada Militar foi ao local após ser informada sobre gritos de socorro vindos de um estabelecimento comercial.
Conforme a BM, a vítima relatou que foi mantida presa nas dependências do bar onde trabalha por cerca de uma semana, depois de ter sido acusada de furtar um secador de cabelo.
Nesse período, segundo o relato, sofreu agressões físicas e queimaduras com um garfo aquecido. Ela conseguiu escapar ao pular um muro nos fundos do imóvel e acessar outra propriedade, local onde pediu socorro.