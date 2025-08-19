Casal é preso por suspeita de manter mulher em cárcere privado em Passo Fundo

Mulher foi resgata em 14 de julho em um imóvel próximo à rodoviária do município. Divulgação

A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam preventivamente na manhã desta terça-feira (19) um casal suspeito de manter uma mulher em cárcere privado em Passo Fundo, no norte do Estado.

Os suspeitos são um homem de 24 e uma mulher de 32 anos. Eles foram encaminhados ao Presídio Regional de Passo Fundo. Além das duas prisões, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, conforme a Polícia Civil.

A vítima, de 34 anos, foi resgatada em 14 de julho em um imóvel na Rua Ângelo Preto, próximo à rodoviária do município. A Brigada Militar foi ao local após ser informada sobre gritos de socorro vindos de um estabelecimento comercial.

Conforme a BM, a vítima relatou que foi mantida presa nas dependências do bar onde trabalha por cerca de uma semana, depois de ter sido acusada de furtar um secador de cabelo.