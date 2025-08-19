Segurança

Casal é preso por suspeita de manter mulher em cárcere privado em Passo Fundo

Vítima foi resgata em 14 de julho, após a Brigada Militar ser informada sobre gritos de socorro vindos de um estabelecimento

Tatiana Tramontina

Repórter

