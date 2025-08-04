Segurança

Agosto Lilás
Notícia

Carazinho cria "botão lilás" para mulheres vítimas de violência acionarem socorro

Ferramenta estará disponível em aplicativo que vai ser lançado nesta terça-feira. Alerta é enviado instantaneamente à Brigada Militar

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS