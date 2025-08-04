Carazinho cria "botão lilás" para mulheres vítimas de violência acionarem socorro

Ao receber chamado, guarnição vai até a localização da vitima. Antonio Valiente / Agencia RBS

Uma iniciativa em alusão ao Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, deve tornar o chamado por socorro mais acessível às mulheres em situação de perigo em Carazinho, no norte do Estado.

O "botão lilás" de emergência vai estar disponível em aplicativo, que será lançado pela prefeitura na terça-feira (5). A ferramenta, quando acionada, envia um alarme com a localização da vítima para a Brigada Militar.

— É um aplicativo discreto e rápido, porque muitas vezes a mulher não tem como ligar, falar em voz alta. Quando o chamado é acionado, uma guarnição se desloca imediatamente ao local indicado — explica a vice-prefeita do município Valéska Walber.

A iniciativa busca reduzir os indicadores de violência doméstica na cidade. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, Carazinho apresentou aumento de casos em três dos cinco índices.

A elevação é percebida na comparação entre o primeiro semestre de 2024 e de 2025. No ano passado, nenhum feminicídio foi registrado, cenário que mudou neste ano com o assassinato de Daniela da Silva Santos, 31 anos. Ela foi morta por um homem dentro de casa, em janeiro.

App poderá ser acessado mediante cadastro. Prefeitura de Carazinho / Divulgação

Outro indicador em elevação foi o de estupro (17%) e de lesão corporal (16%). Já os registros de ameaça reduziram (32%), enquanto os feminicídios tentados permaneceram zerados.

— A gente percebe também a necessidade de reforçar a rede de apoio. As mulheres que acionarem o botão já serão incluídas, para ter maior amparo — acrescenta Walber.

Inicialmente, o app estará disponível para cerca de 150 mulheres que têm registro policial pela Lei Maria da Penha. No entanto, conforme a vice-prefeita, o número é subnotificado, uma vez que muitas mulheres têm receio de registrar ocorrência.

Como será o cadastro

O aplicativo vai funcionar mediante cadastro das vítimas, que poderão fazer o processo de duas formas: