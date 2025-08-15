Segurança

Em Iraí
Notícia

Caminhão carregado com sucata é flagrado com seis toneladas de maconha na BR-386

Motorista relatou que carregou a droga perto de Foz do Iguaçú (PR) e o objetivo era entregar na Região Metropolitana de Porto Alegre

GZH Passo Fundo

