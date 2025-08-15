Caminhão carregado com sucata é flagrado com seis toneladas de maconha na BR-386

Uma ordem de parada de analistas tributários da Receita Estadual e Brigada Militar em Iraí, norte gaúcho, localizou cerca de seis toneladas de maconha em meio a carga de sucata plástica de um caminhão que trafegava na BR-386 na manhã desta sexta-feira (15).

O motorista e proprietário do veículo é um homem de 50 anos. Ele informou aos agentes que carregou a droga perto de Foz do Iguaçú (PR). O objetivo era entregar na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Tanto o condutor quanto a carga foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal de Santo Ângelo, onde foi registrado o flagrante.

Elo entre Iraí, na divisa com Santa Catarina, e Canoas, na Região Metropolitana, além de estrada da produção, a BR-386 é uma das mais atrativas para o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, especialmente o comércio de maconha.