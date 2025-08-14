Brigada Militar apreende mais de 320 quilos de maconha dentro de caminhão em Nonoai

Droga estava em um caminhão furgão. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar apreendeu mais de 320 quilos de maconha em Nonoai, no norte do Estado. A droga estava escondida dentro de um caminhão furgão e foi encontrada no fim da manhã desta quinta-feira (14).

O veículo foi abordado em inspeção de rotina no Posto Fiscal de Goio-Ên, da Receita Estadual, por volta das 11h57min. O caminhão vinha de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana.

A droga estava no baú do veículo. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia.

Os 320 quilos de maconha e o caminhão foram apreendidos.

