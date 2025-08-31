Segurança

Norte do RS
Notícia

Briga em bar termina com dois mortos e um ferido em Carazinho

Jair Antônio de Vargas, 52 anos, e Amandio dos Santos Oliveira, 44 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo

Günther Schöler

