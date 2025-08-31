Briga em bar termina com dois mortos e um ferido em Carazinho

Discussão aconteceu por volta das 5h deste domingo. Brigada Militar / Divulgação

Na madrugada deste domingo (31), dois homens foram mortos a tiros em um bar de Carazinho, no norte do Estado. Eles foram identificados como Jair Antônio de Vargas, 52 anos, e Amandio dos Santos Oliveira, 44 anos. Uma terceira pessoa ficou ferida.

O caso aconteceu às 5h, na Avenida Flores da Cunha. De acordo com a Polícia Civil, uma briga aconteceu no bar e os envolvidos foram colocados para fora do estabelecimento pelas vítimas.

Cerca de duas horas depois do desentendimento, um deles retornou com outra pessoa e então aconteceram os disparos.

A Brigada Militar foi acionada e no local encontrou Oliveira, que atuava como segurança do local, já sem vida. Vargas era dono do bar e foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Durante a briga, outra pessoa foi atingida por disparos na mão e encaminhada a um hospital de Carazinho. Ela não corre risco de morrer.