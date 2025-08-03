Segurança

Noroeste
Notícia

Adolescente é morto com golpe de foice em Cruz Alta; tio é o principal suspeito

Homem fugiu após o crime e ainda não foi localizado. Testemunhas relatam histórico de conflitos familiares

Luiz Otávio Calderan

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS