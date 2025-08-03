Adolescente é morto com golpe de foice em Cruz Alta; tio é o principal suspeito

Um adolescente de 15 anos foi morto no final da tarde de sábado (2), em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. O principal suspeito é o tio do adolescente, um homem de 30 anos, que fugiu após o crime e ainda não foi localizado.
O crime ocorreu por volta das 17h30min, no Loteamento Lírios do Campo, nas proximidades do bairro Acelino Flores. A vítima foi morta com um golpe de foice.
Informações repassadas à Polícia Civil indicam que houve um desentendimento anterior entre tio e sobrinho, o que pode ter motivado o crime. A linha investigativa considera a possibilidade de que o homicídio tenha sido resultado de uma escalada de conflitos familiares.
A Polícia Civil apreendeu a arma utilizada no homicídio no pátio da residência onde o suspeito vivia. A Polícia Civil ainda apura se o crime foi premeditado.
A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Cruz Alta registrou a ocorrência e investigações são conduzidas pelo delegado Murilo Gambini Juchem.