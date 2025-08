Três adolescentes são apreendidos após tentativa de homicídio em Marau

Três adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Brigada Militar após uma tentativa de homicídio em Marau , no norte do Estado. O caso aconteceu no fim da tarde de terça-feira (29).

Guarnições da Brigada Militar iniciaram buscas e, pouco tempo depois, localizaram três adolescentes com duas motocicletas — uma Yamaha vermelha, com registro de furto, e uma Sundown, com placa clonada e proibida de circular. As duas motos foram apreendidas.