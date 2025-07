"Tentando achar algum motivo", diz prefeito sobre ataque a escola que deixou uma criança morta  

Uma criança morreu e duas ficam feridas em ataque a escola no norte do RS. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O adolescente suspeito do atacar uma escola no município de Estação, no norte do Estado, não tinha ligação com a instituição, conforme o prefeito do município, Geverson Zimmerman. A cidade tem cerca de 6 mil habitantes.

Segundo ele, o garoto, de 16 anos, entrou com uma faca na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade, e atingiu três crianças e uma professora, de 34 anos. Um aluno do terceiro ano do Ensino Fundamental, de nove, não resistiu e morreu no hospital. Os outros dois alunos atingidos têm oito anos.

— A gente está tentando achar algum motivo que o levasse a fazer isso, mas não achamos nada. Talvez seja só uma pessoa que queira fazer algo que atinja o maior número de pessoas e gere comoção — afirmou o prefeito em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

— (O agressor) é de família conhecida aqui, família boa, gente da comunidade. Ele estava em tratamento psicológico, inclusive disseram que ontem (segunda-feira) ele tinha consulta com psicólogo ou psiquiatra, mas jamais se imaginou que fosse tomar uma atitude dessas — disse.

O ataque

O ataque aconteceu por volta das 10h desta terça-feira (8), na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi. O adolescente teria pedido para entrar na instituição para entregar um currículo.

— Entrou na escola com uma faca, fez uso de bombinhas no chão para assustá-las. Depois entrou em uma sala de aula e feriu uma das crianças gravemente. Outras duas foram atingidas com cortes na cabeça, de forma leve — contou o prefeito na entrevista, que aconteceu antes de uma delas morrer.

Depois do ataque, houve tumulto na escola, com pais desesperados para buscar informações sobre os filhos. O agressor foi imobilizado pela população e apreendido em seguida.

As vítimas

A criança que morreu tinha nove anos e estudava no terceiro ano do Ensino Fundamental. Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido por pelo menos 11 golpes de faca, quase todos na região das costas.

As outras duas crianças são atendidas no Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. A professora foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim.

A prefeitura de Estação suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal por tempo indeterminado.

Assista a entrevista do prefeito