Sino centenário é furtado em comunidade rural no noroeste do RS

O sino que ficava na parte externa da capela da comunidade Sítio Bindé, no interior de Campo Novo , foi furtado. A igreja está localizada a cerca de cinco quilômetros do centro da cidade de 5 mil habitantes, e o sino estava instalado em uma torre.

Na comunidade vivem 13 pessoas. Segundo os moradores, o sino estava no local há aproximadamente 100 anos .

A ausência foi percebida no fim da tarde de quinta-feira (24). Uma moradora que vive em frente à capela notou o desaparecimento ao retornar do trabalho .

— A comunidade está chocada com isso que aconteceu, parece que é o segundo município da região que roubam o sino da igreja. Veio lá de fora o sino, no tempo que transportava com carroça — relembra o agricultor Darzeli Silva.