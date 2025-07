Servidor investigado por importunação sexual em biblioteca é suspeito em dois casos de estupro de vulnerável

Caso de importunação sexual aconteceu na biblioteca pública. Eduarda Costa / Agencia RBS

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga um funcionário público de Passo Fundo por conta de três denúncias relativas a abuso sexual de menores. O homem, de 49 anos, é concursado e faz parte do quadro da Secretaria de Educação.

Dois desses casos aconteceram em espaços públicos. A primeira situação ganhou repercussão no dia 4 de julho, quando foi registrada uma denúncia contra o homem por importunação sexual na Biblioteca Municipal. Na ocasião, uma adolescente de 16 anos estaria trocando de roupa no vestiário quando o suspeito entrou no local, tentou agarrá-la e beijá-la, e tocou em suas partes íntimas, conforme boletim de ocorrência registrado pelo pai da vítima.

Segundo o delegado Mário Pezzi, responsável pelos inquéritos, há ainda outros dois casos, investigados como estupro de vulnerável. O mais antigo foi registrado em 2024, em uma escola do município onde o suspeito trabalhava.

Mais recentemente, em 7 de julho, um terceiro caso envolvendo o mesmo homem passou a ser investigado. A violência teria acontecido contra uma criança, em ambiente familiar.

Os processos tramitam em sigilo e, por isso, a polícia não dá mais detalhes. De acordo com Pezzi, depois do caso na Biblioteca Municipal, dois pedidos de prisão preventiva contra o suspeito foram feitos à Justiça e acolhidos pelo Ministério Público (MP), mas acabaram indeferidos. O MP entrou com recurso para tentar novamente a detenção do investigado.

Conforme a prefeitura, o servidor está afastado das funções desde o começo de julho, após o registro do caso na biblioteca. Também foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos.

Caso no ano passado

Em abril de 2024, o homem respondeu a um PAD após uma denúncia de estupro de vulnerável. O caso teria ocorrido em uma escola onde ele trabalhava. Em nota, a prefeitura diz que o processo foi arquivado por falta de provas.

O caso levou a Secretaria de Administração a realocar o servidor para a Biblioteca Municipal, onde está lotado desde fevereiro de 2025 e atuava como contador de histórias.

Segundo a prefeitura, não havia qualquer tipo de atendimento individual às crianças no espaço, tampouco vínculo direto como ocorre em ambientes escolares.

Leia a nota na íntegra

"A Secretaria Municipal de Administração informa que o servidor, concursado, permanece afastado de suas funções desde o recebimento da denúncia. Foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, conforme prevê o Estatuto do Servidor.

Sobre a denúncia anterior, a Secretaria esclarece que, após investigação interna conduzida pela comissão do PAD (Processo Administrativo Disciplinar), o mesmo restou arquivado por falta de provas. De qualquer forma foi aberto um BO e todas as provas e imagens das câmeras de videomonitoramento foram encaminhadas às autoridades competentes.

O servidor vinha atuando na Biblioteca Municipal, junto com outros servidores e professores. No local, sua atuação era voltada à contação de histórias e apresentações lúdicas para turmas de alunos em visita à Biblioteca. Essas atividades ocorriam sempre com a presença de professores e de outros servidores da instituição. Ressalta-se que não havia qualquer tipo de atendimento individual às crianças, tampouco vínculo direto como ocorre em ambientes escolares.