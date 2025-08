Polícia investiga se houve erro na operação de trator em acidente de trabalho que matou homem

— Foi realizada a perícia e a gente está analisando as circunstâncias do acidente, vendo se foi alguma situação de erro na operação da máquina ou se foi acidental — explica.

Além disso, a polícia também investiga se o trabalhador usava equipamentos de proteção individual (EPIs) no momento do acidente. Em caso negativo, o motivo será averiguado.

Samuel estava sozinho no local e morreu na hora. Em nota, a empresa disse que "lamenta profundamente o ocorrido" e que presta "apoio integral à família do trabalhador e colabora com as autoridades na apuração dos fatos".