Polícia investiga homicídio em Ibiaçá

Um homicídio foi registrado em uma comunidade no interior de Ibiaçá, no norte do Estado. O caso aconteceu na madrugada de sábado (19), na localidade de Divino Faxinal.

Conforme a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Gerlise Fortes da Silva, 29 anos, mas se apresentava como Giovani. Morador de Ronda Alta, estava visitando a família.

Ainda segundo a polícia, a vítima teria sido morta a facadas pelo próprio irmão, na casa da mãe de ambos. O suspeito fugiu do local após cometer o crime.

De acordo com a delegada responsável, Alessandra Crestani, a mãe relatou que os irmãos sempre tiveram desavenças. Porém, a mulher estava muito abalada e não foi capaz de prestar um depoimento esclarecedor. Ela será ouvida novamente.

Além da mãe do suspeito e da vítima, a Polícia Civil ouviu um vizinho que vive próximo ao local do crime. Conforme a delegada, ele não presenciou o ataque, mas teria visto o suspeito fugir do local.

A Polícia Civil segue investigando as motivações do ataque e faz buscas pelo suspeito de autoria do crime, que está foragido.