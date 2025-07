Polícia Civil investiga caso de mulher encontrada morta em porta-malas no noroeste do RS

Corpo foi encontrado dentro do porta-malas do carro da vítima no começo da tarde de terça-feira (22).

A Polícia Civil investiga o caso da mulher encontrada morta no porta-malas do próprio carro em Coronel Bicaco , no noroeste gaúcho. O corpo foi localizado por volta das 13h30min de terça-feira (22), próximo à ponte do Rio Turvo.

A vítima foi identificada como Ana Paula de Moura, 41 anos, natural do município de Santo Augusto. Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Chaves, só foi possível identificá-la por causa de um pedaço de tecido encontrado no porta-malas compatível com a roupa usada por Ana Paula no dia do crime.