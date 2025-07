Operação apreende carros de alto padrão de organização criminosa ligada ao tráfico

Objetivo da ação foi a descapitalização do grupo criminoso.

A Polícia Civil cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, ligados ao crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, no noroeste do Estado. Os endereços são nas cidades de Cruz Alta, Santo Ângelo e Ijuí, em operação deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).