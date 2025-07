Motorista que atropelou e matou mulher na RS-344 em Giruá é indiciado por homicídio culposo

Atropelamento aconteceu na RS-344, entre Santo Ângelo e Giruá. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de Viviana Villalba, 22 anos, ocorrida em 8 de junho, no acesso ao município de Giruá, no noroeste do Estado. O motorista que atropelou a mulher argentina na RS-344 foi indiciado pelo crime de homicídio culposo.

O documento foi encaminhado ao Poder Judiciário na última quinta-feira (10). Além do indiciamento por homicídio culposo na direção de veículo automotor, o suspeito pode ter a pena aumentada por deixar de prestar socorro à vítima.

O laudo da necropsia indicou que Viviana morreu por politraumatismo causado por um instrumento contundente. A mulher foi atropelada por volta das 3h40min na RS-344, entre Santo Ângelo e Giruá, mas o corpo ficou sobre o veículo até o condutor chegar em casa.

Relembre o caso

Viviana Villalba era natural de Dos de Mayo, na Argentina, e trabalhava em uma boate às margens da RS-344, em Giruá. Segundo a polícia, a vítima foi atropelada em frente à boate.

Em depoimento, o motorista relatou às autoridades que achou ter atropelado um animal, mas que havia muita neblina no trecho e não parou por insegurança de permanecer no local.

Alguns quilômetros depois, a passageira que o acompanhava percebeu que havia uma perna sobre o vidro traseiro do carro. O condutor acionou a Brigada Militar por volta das 4h, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Uma câmera de segurança capturou as três vezes em que o motorista passa pela mesma rua com o corpo de Viviana no teto do carro.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (16), o advogado Valdir Fontoura de Souza Junior, responsável pela defesa do motorista, disse que o relatório da polícia permitirá demonstrar que os fatos se restringem a um infeliz acidente. Leia a posição na íntegra:

"Recebemos com serenidade o relatório final do inquérito policial. Temos plena convicção de que a Polícia Civil conduziu um trabalho técnico e diligente, o qual nos permitirá, no devido exercício do contraditório, demonstrar que os fatos se restringem a um infeliz acidente de trânsito.