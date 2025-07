Menino que morreu em ataque a escola em Estação  é velado em Getúlio Vargas

O menino Vitor André Kungel Gabirazi, nove anos, morto na terça-feira (8) durante ataque a faca em escola de Estação, no norte do RS, está sendo velado nesta quarta-feira (9) em Getúlio Vargas , município vizinho.

O sepultamento está previsto para as 14h desta quarta-feira, no Cemitério Municipal de Getúlio Vargas.

O ataque

Além de Vitor, duas meninas de oito anos foram feridas pelo autor do atentado — uma delas permanece hospitalizada. Uma professora, de 34 anos, também foi atacada.

O adolescente, de 16 anos, foi contido pela ação de um monitor da escola e de outras pessoas foi apreendido. Ele já foi ouvido pela Polícia Civil e o Ministério Público. A Justiça determinou a internação do adolescente.

Segundo a polícia, a investigação indica até o momento que ele agiu sozinho . A motivação do crime ainda é apurada.

Aulas suspensas

No portão em frente à Escola Maria Nascimento, dois laços pretos representam de forma singela o terror vivido no local na terça. Um cartaz branco informa que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado.