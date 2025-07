Menino morto durante ataque em escola no norte do RS será sepultado nesta quarta-feira

Vítima da tragédia que atingiu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi , em Estação, no norte do Estado, o menino Vitor André Kungel Gambirazi, de nove anos, será sepultado nesta quarta-feira (9) .

A cerimônia de despedida da criança, que morreu após ser atacada a golpes de faca dentro de uma sala de aula , durante a manhã desta terça-feira (8), teve início no começo da noite.

Na Capela Gruber, em Getúlio Vargas, município vizinho a Estação, a comunidade abalada se despede do garoto, descrito como querido e afetuoso. Vitor André havia completado nove anos há pouco mais de um mês, em 4 de junho, e estava no terceiro ano escolar.

Além dele, outras duas meninas, de oito anos, foram feridas pelo autor do atentado — uma delas permanece hospitalizada. Uma professora, de 34 anos, também foi atacada e seguia internada em Erechim, até a noite desta quarta-feira.

O adolescente, de 16 anos, que foi contido pela ação de um monitor da escola e de outros populares foi apreendido. Ele já foi ouvido pela Polícia Civil e o Ministério Público. A Justiça determinou a internação do adolescente.

Segundo a polícia, a investigação indica até o momento que ele agiu sozinho . A motivação do crime ainda é apurada.

O enterro do corpo de Vitor André está previsto para ocorrer às 14h desta quarta-feira, no Cemitério Municipal de Getúlio Vargas.

Aulas suspensas

Ercina Dalacorte, 76 anos, acolheu crianças que fugiam do ataque.

No portão em frente à Escola Maria Nascimento, dois laços pretos representam de forma singela o terror vivido no local durante a manhã. Um cartaz branco informa que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado.