"Me abaixei na mesa e ele foi para cima da professora e dos colegas": aluno relata como foi o ataque a escola em Estação 

Colega de Vitor André, o pequeno Miguel presenciou o ataque à escola de Estação, no norte gaúcho. Jeff Botega / Agencia RBS

Em meio às cerca de 50 pessoas que protestavam em frente à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, na tarde desta quarta-feira (9), estava uma das testemunhas da tragédia. Segurando um cartaz de "Luto por Vitor André", o pequeno Miguel Luis Giacomazzi, 9 anos, estudava na sala onde aconteceu o ataque a facas que causou a morte de um aluno na terça-feira (8).

— Estou em luto pelo Vitor porque ele era meu colega — disse à reportagem, acompanhado da mãe, Michele Ferreira Giacomazzi.

O estudante costuma ocupar a primeira fileira de mesas da sala de aula do 3º ano. A posição permitiu que ele visse o autor do ataque entrar na turma do 5º ano, onde outras crianças foram feridas com menor gravidade. De mãos dadas com a mãe, ele conta o que viu:

— Lembro que ele (o adolescente) saiu com um facão correndo atrás de todo mundo do 5º ano. Eu me abaixei na minha mesa e ele foi pra cima da professora e dos colegas que estavam no fundo da sala. Lembro que ele puxou o facão e foi pra cima de todo mundo. Ele entrou (na escola) sem ninguém ver e foi isso.

Comunidade de Estação pediu por justiça e segurança nas escolas na tarde desta quarta-feira (9). Jefferson Botega / Agencia RBS

O pequeno é um dos 152 alunos da instituição, que guardará a trágica lembrança da tragédia. Depois de ver a agressão ao colega, Miguel conseguiu sair da sala de aula e ficou abrigado na casa de uma vizinha da escola.

— Depois fui lá pra casa de uma vizinha. Tinha aluno do quinto, quarto e terceiro ano. Todo mundo com medo e tremia muito — finaliza ele.

Frente à gravidade do testemunho do filho, a mãe e artesã Michele Ferreira Giacomazzi, 43 anos, é quem sente o peso de tentar tocar a vida e a rotina de estudos do pequeno.

— É um trauma muito grande, encontrei ele desesperado. Ele não sabe voltar pra casa sozinho porque mandamos ele de transporte, então tive que procurar ele até achar. O nosso pedido agora é por segurança, não vou mandar ele para a escola se não tiver segurança — afirma Michele.

Familiares protestaram

Caminhada aconteceu por volta das 14h30min desta quarta-feira (9). Jefferson Botega / Agencia RBS

Os familiares dos alunos se reuniram em frente à instituição durante a tarde desta quarta-feira (9). Com cartazes e momentos de fala no microfone, eles pediam por justiça e por mais segurança para que os filhos possam retornar às atividades.

Ao fim do protesto, os pais deram as mãos em oração e partiram em caminhada até a frente da prefeitura de Estação, a cerca de 800 metros de distância.

Vítima foi enterrada nesta tarde

A vítima do ataque, Vitor André Kungel Gambirazi, 9 anos, foi enterrado por volta das 14h30min desta tarde, no município de Getúlio Vargas. Ele foi atingido com ao menos 11 facadas na região do tórax e nas costas.