Leite se manifesta sobre ataque a escola em Estação: "Não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou sobre o ataque a uma escola, que deixou uma uma criança de nove anos morta na manhã desta terça-feira (8), em Estação, no norte do Estado.

Além do garoto assassinado, outras três pessoas ficaram feridas: dois alunos de oito anos e uma professora de 34. Um adolescente apontado como autor do ataque foi apreendido.

Leite expressou solidariedade às famílias e colocou o Estado à disposição para dar suporte aos atingidos. Ele afirmou ainda que determinou que as forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar.

"O que aconteceu não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido", escreveu Leite em uma publicação na rede social X.

"Nada é mais urgente do que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola", finalizou.

Envio de profissionais do Ministério da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana, também se manifestou sobre o caso. Em publicação nas redes sociais, ele disse que recebeu com tristeza a notícia sobre o ataque.

Além disso, afirmou que determinou o envio da equipe de psicólogas do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, do Ministério da Educação, especializada em situações de crise e violência extrema, para apoiar em tudo o que for necessário.

"Seguimos em articulação com o Ministério da Justiça e com as autoridades locais, reafirmando nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares. À população, comunidade escolar e familiares das vítimas, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda", escreveu.

O ataque

O ataque aconteceu por volta das 10h desta terça-feira (8), na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi. O adolescente teria pedido para entrar na instituição para entregar um currículo.

— Entrou na escola com uma faca, fez uso de bombinhas no chão para assustá-las. Depois entrou em uma sala de aula e feriu uma das crianças gravemente. Outras duas foram atingidas com cortes na cabeça, de forma leve — contou o prefeito do município, Geverson Zimmerman, em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, que aconteceu antes de uma delas morrer.

Ainda conforme Zimmerman, o adolescente suspeito não tinha ligação com a instituição.

Depois do ataque, houve tumulto na escola, com pais desesperados para buscar informações sobre os filhos. O agressor foi imobilizado pela população e apreendido em seguida.

As vítimas

A criança que morreu foi identificada como Vitor André Kungel Gambirazi. O garoto tinha nove anos e estudava no terceiro ano do Ensino Fundamental. Segundo a Polícia Civil, o garoto foi atingido por pelo menos 11 golpes de faca, quase todos na região das costas.

As outras duas crianças são atendidas no Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. A professora foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim.