Justiça determina internação de adolescente que atacou escola no norte do RS

O adolescente de 16 anos que realizou um ataque à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi , em Estação, no norte do Estado, foi internado provisoriamente, após decisão da juíza Daniela Conceição Zorzi. Uma criança morreu e duas ficaram feridas. Uma professora também foi atingida.

A internação provisória tem duração de 45 dias , conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso tramita em segredo de Justiça, por envolver crianças e adolescentes.

O ataque

O caso aconteceu por volta das 10h desta terça-feira (8), na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi , no centro da cidade.

Segundo o prefeito Geverson Zimmerman, as vítimas são três alunos e uma professora que foram agredidas com golpes de faca por um adolescente de 16 anos que pediu para entrar na escola para entregar um currículo. A instituição tem 152 alunos.

A criança que morreu foi identificada como Vitor André Kungel Gambirazi , de nove anos, e estudava no terceiro ano do ensino fundamental. Segundo a polícia, ele foi atingido por pelo menos 11 facadas, quase todos na região das costas.

Duas meninas, de oito anos, ficaram feridas. Uma delas está no Hospital Santa Terezinha, em Erechim, com trauma cefálico. Ela passou por cirurgia e está em estado estável, "porém inspira cuidados", de acordo com a casa de saúde.