Investigação sobre ataque em escola de Estação será concluída nesta sexta-feira

Laudo pericial da escola ainda não foi concluído. Luiz Otavio Calderan / Agencia RBS

A instrução do ato infracional que apurou o ataque à Escola Maria Nascimento Giacomazzi em Estação, no norte do Estado, será concluída e remetida ao Ministério Público nesta sexta-feira (11). A informação é do delegado da 11ª Região Policial, José Roberto Lukaszewigz.

O ataque causou a morte de um menino de nove anos e deixou outras duas crianças e uma professora ferida na última terça-feira (8). O adolescente de 16 anos autor do ataque foi internado provisoriamente no mesmo dia, após decisão da Justiça.

Segundo o delegado, apesar da conclusão, há diligências que ficarão pendentes:

— Faltarão a verificação do conteúdo dos celulares apreendidos e o laudo pericial do local, a cargo do Instituto Geral de Perícias — explica.

O celular do autor do ataque e dos pais dele passam por análise no Departamento de Informática da Polícia Civil, de Porto Alegre. Além disso, uma eventual perícia psiquiátrica poderá ser feita em fase judicial, se solicitada pelo Ministério Público ou pela defesa do adolescente.

Escola Maria Nascimento Giacomazzi foi alvo de ataque a faca em 8 de julho. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em depoimento à polícia, a mãe do menor relatou que o filho apresentava sintomas de ansiedade que se agravaram ao longo do tempo. Ele era atendido por um psiquiatra há mais de um ano e teria consultado no dia anterior ao fato.

O adolescente está internado em um centro de atendimento socioeducativo da região desde terça-feira (8), dia em que ele cometeu o ataque à escola. A internação é provisória e dura 45 dias. A partir do processo, a Justiça vai decidir por quanto tempo o jovem deve permanecer internado, podendo chegar a três anos.

Medidas de recuperação

Ao todo, serão quatro especialistas do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares em atuação. A primeira psicóloga chegou na cidade na tarde de quinta e já começou o trabalho à noite. A chegada dos demais é esperada para esta sexta-feira (11) e, no mais tardar, ao longo do fim de semana.