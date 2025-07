Investigação do ataque a escola de Estação que deixou criança morta deve ser concluída na segunda-feira

A Polícia Civil deve apresentar na segunda-feira (14) a conclusão da investigação sobre o ataque que deixou uma criança morta e três feridos na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no norte gaúcho, na terça-feira (8). A principal lacuna é esclarecer a motivação do crime.

Mesmo depois de já ter ouvido o relato do adolescente que confessou ser o autor do ataque, a Polícia Civil ainda não conseguiu esclarecer o motivo para a ação. A escolha da escola teria sido aleatória , já que o adolescente de 16 anos não tinha vínculo com a instituição. A apuração inicial indica que ele teria agido sozinho.

Na conclusão, a polícia também deve trazer informações sobre o que foi encontrado no aparelho celular do adolescente , que foi apreendido para perícia. Até o momento, não está claro se ele teve inspiração em jogos ou desafios da internet.

A condição mental do adolescente ainda está sendo apurada. Até o dia do ataque, segundo familiares e testemunhas, não havia o registro de situações que indicasse problemas no comportamento dele ou atos de violência. Um dia antes do crime, ele havia passado por consulta com um psiquiatra.