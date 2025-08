Homem morre em acidente de trabalho com trator no norte do RS

Caso aconteceu por volta de 8h desta segunda-feira. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem morreu em um acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira (28), no interior de Vila Maria, no norte do RS. O caso aconteceu na empresa Salini Estruturas Metálicas, por volta das 8h.

O trabalhador, identificado como Samuel Felisardo Pinto, 40 anos, operava um trator quando o acidente aconteceu na Linha Santo Inácio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava sozinho e morreu na hora.

A empresa acionou a Brigada Militar quando encontrou o corpo de Samuel. Em nota, disse que "lamenta profundamente o ocorrido, está prestando apoio integral à família do trabalhador e colabora com as autoridades na apuração dos fatos".

A Polícia Civil aguarda a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) no local para determinar a causa da morte e as circunstâncias do acidente.