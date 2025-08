Homem morre após ser baleado em Passo Fundo

O caso aconteceu por volta de 23h. Segundo a Brigada Militar, Igor foi atingido por um tiro no peito. Vizinhos ouviram o disparo e socorreram a vítima, que estava caída na rua. Ele foi levado para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas não resistiu aos ferimentos.

A BM esteve no local do crime, mas o autor não foi localizado. A motivação do ataque e a identidade do suspeito são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).