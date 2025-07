Norte do RS Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Homem morre após casa desabar em Carazinho

Ocorrência foi registrada por volta das 13h, no bairro Glória. Defesa Civil está no local para identificar as causas do desabamento

09/07/2025 - 15h38min